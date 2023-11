Brytyjka zrzuciła 90 kilogramów i przeszła 13 operacji w Turcji. Teraz chwali się efektami metamorfozy (FOTO)

Scarlet Black, po długim zastanowieniu, zdecydowała się na podróż do Turcji. Tam, w jednej z specjalistycznych klinik, poddała się operacji żołądka. Ten zabieg pozwolił jej na zrzucenie znacznej ilości kilogramów. O swoim doświadczeniu opowiedziała na TikToku, gdzie zdradziła, że planuje kolejne zabiegi w tureckich klinikach.

W jednym z niedawnych nagrań, pełna radości Scarlet poinformowała, że jej waga spadła o około 90 kilogramów . Zaczęła opowiadać o kosztach związanych z jej wyjazdem i zabiegami, co wywołało zaniepokojenie wśród innych użytkowników popularnej aplikacji społecznościowej.

Zdecydowana na rozwiązanie problemu ze skórą, Scarlet podjęła decyzję o kolejnej operacji. W tym celu ponownie udała się do Turcji. Zabieg, który kosztował ją 3,6 tys. funtów, pozwolił na "naprawienie" skóry. Podczas operacji specjaliści przeprowadzili również rekonstrukcję mięśni brzucha oraz liposukcję pleców. Po krótkim czasie, Scarlet wróciła do kliniki na operację ramion. Nie była to jednak ostatnia wizyta w klinice - później zdecydowała się na korektę pośladków i piersi.