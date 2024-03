Brytyjska ministra ZABRAŁA GŁOS w sprawie "zniknięcia" Kate Middleton: "Potrzebuje przestrzeni i prywatności..."

Nawet objawienie się Kate Middleton na targowisku z lokalną żywnością nie wystarczyło, aby powstrzymać huragan plotek dotyczący wokół nieco podejrzanych okoliczności nagłego "zaginięcia" księżnej. W ostatnich tygodniach skandal urósł w sieci do tak poważnych rozmiarów, że już nawet państwowi oficjele nie mogą go ignorować. Wreszcie jasne stanowisko w tej sprawie podała do mediów Lucy Frazer pełniąca w brytyjskim rządzie funkcję ministry kultury i sportu.