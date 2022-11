Brytyjska piosenkarka POŚLUBIŁA DUCHA! "Potrafi wywołać u mnie dreszcz, który przeszywa całe moje ciało"

W tym przypadku powiedzenie "miłość do grobowej deski" nabiera nieco innego znaczenia. Szczególnie, że uczucie pojawiło się dosłownie z zaświatów. 31 października brytyjska piosenkarka postanowiła zmienić swój stan cywilny, a jej wybrankiem okazał się duch wiktoriańskiego żołnierza . Brocarde poznała ukochanego podczas pisania jednej ze swoich piosenek. To właśnie wtedy miał ją nawiedzić duch Edwardo.

Ukochany artystki komunikował się z nią za pośrednictwem płomieni świec. W wywiadzie dla "The Sun" artystka opowiedziała, jak doszło do ich zaręczyn. Zanim piosenkarka znalazła na poduszce pierścionek zaręczynowy, zaczęła tańczyć z niematerialnym ukochanym przy blasku świec. Jednocześnie, jak zapewnia, wyjątkowo mocno czuła jego obecność.

Następnego ranka obudziłam się z pierścionkiem pod poduszką, więc myślę, że piosenka zainspirowała go do oświadczyn - powiedziała w rozmowie z "The Sun".