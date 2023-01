Brytyjski tabloid ujawnił, ile warta jest szafa Meghan Markle. Oszałamiająca suma

W momencie odejścia z rodziny królewskiej Meghan Markle i książę Harry utracili nie tylko ochronę, ale również źródło finansowania. Cała sytuacja zmusiła nieszczęśników do samoczynnego zarabiania na siebie. Rękę do opuszczających królewskie gniazdko szybko wyciągnął m.in. Netflix, co poskutkowało grudniową premierą dokumentu o prawdziwym życiu Sussexów, na którym mieli zarobić aż 100 milionów dolarów.