Budda niespodziewanie pojawił się na urodzinach fana i podarował mu SAMOCHÓD! "Pod remizą stoi fura dla ciebie" (WIDEO)

Youtuber po raz kolejny zszokował widzów. Tym razem Kamil postanowił spontanicznie pojawić się na 18. urodzinach jednego ze swoich fanów . Budda pojechał do Rawicza w województwie wielkopolskim, gdzie odbywała się impreza. Choć sama jego obecność była dla jubilata prezentem, to w przypadku najhojniejszego youtubera nie obyło się też bez podarku .

Budda pojawił się na urodzinach fana i podarował mu samochód

Pod remizą, stoi fura dla ciebie. Mówię poważnie. Historia tej fury jest taka: twój ziomal Łukasz […] napisał do Grażyny, jak byliśmy na nagraniach, czy nie chcę wpaść do ziomala na osiemnastkę, mimo że i tak wie, że to się nie stanie. […] Ja mówię k***a jedziemy, ale nie przyjedziemy z pustymi rękoma. Mój ziomal mówił: dawaj, kupimy mu telewizor, bo oni [znajomi przyp. red.] kupili ci "plejke". A ja mówię: nie, kupimy mu samochód - powiedział Kamil do fana.