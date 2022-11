Burgerownia POMSTUJE na wizytę Magdy Gessler: "Grymasiła, ledwo polizała mięso i powiedziała "DO D*PY"!". Już jest odpowiedź

Magda Gessler skrytykowana za popis w burgerowni. "Od razu zaczęła grymasić"

Niestety coś poszło nie tak, a ekipa restauracji poskarżyła się potem na jej zachowanie. Było to tym bardziej zaskakujące, że posiłek przygotowywał dla niej finalista "MasterChefa" , czyli programu, w którym Magda jest jurorką. To najwyraźniej nie pomogło, a Gessler miała "grymasić" .

Burgerownia krytykuje Magdę Gessler. Zarzuca jej brak profesjonalizmu

Burger leżał i czekał ponad 30 minut, zanim pani Magda go spróbowała... Spróbowała to dużo powiedziane, ledwo skubnęła (edit: polizała) mięso i powiedziała po prostu: "do d*py", a na sam koniec poleciła innego burgera. Oprócz tego pani Magda stwierdziła, że mięso nie jest przygotowywane na grillu, a tłuszczu - sądziliśmy, że kubki smakowe pani Magdy są w stanie rozróżnić tak istotny szczegół w burgerze. Na tym testy się zakończyły. Brak próby bułki, serów, sosów czy pozostałych dodatków. (...) Nierzetelna opinia praktycznie bez testu. Zero profesjonalizmu. Cieszymy się, że nikt nie dostał z tacki - czytamy.