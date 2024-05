Burzliwa dyskusja o... tańcu Anny Lewandowskiej na Clout MMA. Wtrącił się Sławomir Peszko. "To jest moja PRZYJACIÓŁKA!"

Wygląda na to, że Marianna Schreiber wreszcie odkryła swoje powołanie. Po epizodach w modelingu, polityce, a nawet i wojsku ambitna celebrytka kilka miesięcy temu zaliczyła debiut w federacji freak fightów Clout MMA (mimo że wcześniej psioczyła na takie wydarzenia). Dostała tam przestrzeń nie tylko do bicia się w oktagonie, ale i słownych przepychanek na panelach. To idzie jej jak na razie lepiej.

Marianna Schreiber znowu uderza w Anną Lewandowską

Już w czerwcu Schreiber ponownie stanie do oktagonu. Tym razem zmierzy się z byłą piłkarką ręczną Wiktorią Jaroniewską. Panie spotkały się już na panelu przed galą. Oczywiście nie obyło się bez uszczypliwości. Jaroniewska wypomniała swojej przeciwniczce chociażby to, że jest hipokrytką i bez przerwy zaczepia innych w sieci. Ostatnio wbiła szpilę nawet Annie Lewandowskiej.

Marysia żywo zareagowała na wspomnienie o Lewej i odniosła się do wpisu. Nie pozostawiła wątpliwości, co do tego, że podtrzymuje swoje zdanie na jej temat jej tańców.

Anna Lewandowska ma bardzo sławnego męża, bardzo szanowanego na cały świat. I zobacz, Anna Lewandowska za każdym razem ociera się o krocze innego chłopa. Tak już wspomniałam i nie zamierzam za to przepraszać. I uważam, że no sorry, nie jest to do końca normalne - grzmiała.

Sławomir Peszko stanął w obronie Anny Lewandowskiej

Jaroniewska szybko przypomniała, że sama Schreiber wrzuca do sieci zdjęcia w półnegliżu, a do tego jakiś czas temu nagrała teledysk, w którym to Marcin Najman niósł ją na rękach ubraną w kusy stanik. Inna sprawa, że karierę zaczynała w "Top Model", gdzie także odsłania się wiele ciała.

Marianna zdawała się nie tracić zimnej krwi i z pokerową twarzą tłumaczyła, że jest transparentna i nie wypiera się swoich działań. Kiedy jednak znów chciała się porównać do Anny Lewandowskiej, przerwał jej Sławomir Peszko. Nie jest tajemnicą, że włodarz Clout MMA pozostaje w dobrych relacjach z Robertem Lewandowskim.

Anna Lewandowska to jest moja bardzo dobra przyjaciółka i koleżanka, i proszę nie mówcie o niej, jeśli tu jej nie ma. To jest nieładnie, a Ty Marianna jesteś dobrze wychowana, podobno - zareagował.

Myślicie, że Anna Lewandowska wie w ogóle, kim jest Marysia Schreiber?

