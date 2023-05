Burzliwe życie uczuciowe Kaliny Jędrusik: nietypowy "trójkąt", otwarte małżeństwo i płomienne romanse

Nastia 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Każdy ma prawo do swoich wyborów i życia. Chciała mieć facetów to miała. Robiła to, co mężczyźni robią od początku ludzkości. Oni mogą sobie używać, a kobieta to od razu nimfomanka??? Chyba nie znacie znaczenia tego słowa. To, że kobieta miała w życiu więcej niż jednego partnera seksulanego nie czyni nimfomanką. Ja miałam 11 i co??? Wg was pewnie się puszczałam... Nie żałuję ani chwili bo mam piękne wspomnienia i dużo przeżyłam. A dzisiaj mam męża, ktory wie o moich facetach, ja o jego kobietach. Dla dorosłych, cywilizowanych ludzi nie jest to żaden problem.