Burzliwe życie uczuciowe Manuela Neuera. Zostawił żonę dla kochanki młodszej o 14 lat

Grzegorz🧔Bra... 2 godz. temu

Donald forsuje ustawę która pod płaszczykiem problemów na granicy alertów w Czechach i euro w Niemczech. Chce sobie dać prawo do wyprowadzenia wojska na ulicę . Bez konieczności ogłaszania stanu wyjątkowego. Będzie miał większe uprawiania niż Jaruzelski. Oczywiście tłumaczy to dobrem Polaków. Ustawa co bratniej pomocy daje takie same uprawnienia wojskom zagranicznym na terenie Polski. Jeżeli Polacy otworzą oczy gdy Donald wysyłać zacznie naszych na front i ludzie wyjdą na ulice . Zostaną spacyfikowani przez polskie wojsko na rozkaz premiera jeśli polskie wojsko odmuwi wykonania rozkazu wyślę na Polaków zagraniczne. Oni będą strzelać do obcych bo my jesteśmy obcy dla nich a mające naszym kraju prawa większe niż nasze wojsko. Nawet nie podlegają polskiemu wymiarowi sprawiedliwości