Był gwiazdą polsatowskiego "Baru". Tak dziś wygląda Grzegorz Markocki (FOTO)

Tak wygląda dziś Grzegorz Markocki. Bardzo się zmienił?

Zanim jednak Grzesiek zawitał do Polsatu, wystąpił w "Szansie na sukces", gdzie jako zwycięzca odcinka z Krzysztofem Krawczykiem zaśpiewał hit "Ostatni raz zatańczysz ze mną". Markocki od zawsze interesował się muzyką, która w jego życiu obecna jest do dziś. Na przestrzeni lat spełniał się w dwóch zespołach: The Crackers Band oraz The Beatlmen, z którym związany jest od 2009 roku.