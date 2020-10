Była gwiazda fitnessu stoczyła się i ŻYJE NA ULICY (ZDJĘCIA)

Lala 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Dziewczyny jesli facet na was nakrzyczy albo uderzy od razu go zostawic. Zadnych drugich, trzecich czy dwudziestych szans. On sie nie zmieni, a to ze go nie rzucilas potraktuje jako przyzwolenie na przemoc. Bo wie, ze inna kobieta by mu nie pozwolila, a ty tak. Zobaczcie na zdjeciach, agresywny facet moze Wam zniszczyc cale zycie, nie tylko te lata w ktorych z nim jestescie.