Była mężatką niewiele ponad rok, potem określiła własne małżeństwo jako TOKSYCZNE. Co wiemy o pierwszym mężu Agnieszki Chylińskiej?

O Agnieszce Chylińskiej i jej życiu poza sceną mówi się już od wielu lat. Dziś to artystka z wieloma sukcesami na koncie oraz mama trójki dzieci, które wychowuje z tajemniczym Markiem . O tym, co u niej słychać dowiadujemy się głównie z jej nowych piosenek, bo Agnieszka przyzwyczaiła media do tego, że mocno strzeże prywatności swojej i bliskich.

Kim był pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej? Był jej wielką miłością

Agnieszka Chylińska gorzko o pierwszym małżeństwie. "Zakończyłam toksyczny rozdział w moim życiu"

Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno to było mi sobie ułożyć - padło w "Vivie".