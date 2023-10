Była narzeczona Matthew Perry'ego wspomina aktora. Oglądając "Przyjaciół", wykrzyczał: "Ku**a, byłem taki dobry!"

Matthew Perry , jeden z głównych aktorów kultowego serialu "Przyjaciele" , zmarł w sobotnie popołudnie , mając zaledwie 54 lat. Aktor doznał zatrzymania akcji serca w domowym jacuzzi. Oficjalna przyczyna śmierci Matthew Perry'ego wciąż nie została ustalona. Ciało aktora znalazł jego asystent . To właśnie on zawiadomił policję.

Była narzeczona Matthew Perry'ego wspomina aktora w czułym wpisie

Nikt w moim dorosłym życiu nie miał na mnie większego wpływu niż Matthew Langford Perry. Mam za to ogromną wdzięczność, za wszystko, czego nauczyłam się z naszego związku. [...] Nasz szacunek i uznanie dla humoru to coś, co nas połączyło. Bycie z nim, gdy na nowo odkrywał swoją błyskotliwość, było magiczne. [...] Gdy zbliżał się zjazd "Przyjaciół", obejrzeliśmy razem serial, powiedział wtedy: "Ku**a, byłem taki dobry! Widzisz, co tam zrobiłem". [...] Podobałoby mu się, że świat mówi o tym, jak bardzo był utalentowany i naprawdę był bardzo utalentowany - czytamy na Instagramie.