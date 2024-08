Była objawieniem drugiej części "Obcego". Tak po prawie 40 latach wygląda Carrie Henn. Nie do wiary, czym się obecnie zajmuje (ZDJĘCIA)

Kariery dziecięcych gwiazd filmów i seriali rozwijają się w rozmaitych kierunkach. Jedni kontynuują drogę zawodową obraną we wczesnych latach życia, drudzy bezskutecznie walczą o przedłużenie swoich "pięciu minut", a pozostali traktują to jako przygodę życia, skupiając się na rozwoju w zupełnie innych profesjach. Nie kwestionując ich debiutów na kinowym lub szklanym ekranie, w wielu przypadkach zdecydowanie wychodzi im to na korzyść.

Świat Hollywood brutalnie zweryfikował plany artystyczne wielu obiecujących aktorów młodego pokolenia. Przekonała się o tym Carrie Henn, która jako zaledwie 10-letnia dziewczynka trafiła na plan wielkiego przedsięwzięcia produkcyjnego, jakim w połowie lat 80. była druga seria świetnie przyjętego filmu "Obcy". Nagrodzony dwoma Oscarami obraz Jamesa Camerona otworzył jej drzwi do wielkiej sławy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Kaczorowska subtelnie wbija szpilę (?) jurorom z "TzG": "Mam im bardzo dużo do powiedzenia, ale..."

Dziecięca gwiazda "Obcego 2" momentalnie osiągnęła sukces

Carrie Henn nie wychowywała się w domu, w którym wartości artystyczne pełniły nadrzędną rolę. Jej matka pracowała w szpitalu jako pielęgniarka, ojciec zaś był podoficerem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. To właśnie jego zobowiązania zawodowe zmusiły całą rodzinę do porzucenia dotychczasowego życia i przeprowadzki do Anglii. Gdyby nie to, zafascynowana światem kina 10-latka nigdy nie wzięłaby udziału w castingu do jednej z głównych ról w kontynuacji filmu science-fiction "Obcy".

Pomysł namówienia rodziców do wysłania zgłoszenia okazał się strzałem w dziesiątkę. Świetnie odnajdująca się przed kamerami Amerykanka pokonała kilka tysięcy rywalek. To właśnie ona odegrała postać Newt, osieroconej dziewczynki, która jako jedyna z rodziny przetrwała atak ksenomorfów i ostatecznie trafiła pod opiekę astronautki Ellen Ripley, w którą bezbłędnie wcielała się Sigourney Weaver.

Mało kto wie, że rodzice Carrie Henn mieli podwójny powód do dumy. Twórcy "Obcego -decydującego starcia" zdecydowali się również zaangażować do produkcji jej starszego brata, Christophera. Sceny z udziałem nastolatka pojawiły się jednak tylko w edycji specjalnej filmu. To jego siostra wyrosła na prawdziwą gwiazdę. Poruszająca gra Carrie zaowocowała przyznaniem jej w 1987 r. nagrody Saturn w kategorii "najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki".

Carrie Henn zrezygnowała z aktorstwa

Świetne recenzje krytyków, którzy wyróżnili jej kreację na tle wielu innych dorosłych partnerów z ekranu, a zarazem tak olbrzymie wyróżnienie w postaci statuetki, wydawały się spełnieniem marzeń dziewczynki. Niestety, chwilę po zejściu z planu jej ojciec otrzymał ponowne powołanie do jednej z kalifornijskich baz lotniczych, co w rezultacie oznaczało powrót do ojczystego kraju. Carrie nie uczestniczyła nawet w uroczystej premierze drugiej części "Obcego", po raz pierwszy oglądając film ze swoim udziałem w małym, lokalnym kinie.

Carrie Hann nie miała nawet możliwości udziału w kontynuacji serii z uwagi na uśmiercenie jej postaci. Zrezygnowana dziewczynka porzuciła wcześniejsze plany, całkowicie poświęcając się edukacji. W 1994 r. ukończyła Atwater High School, a 6 lat później uzyskała tytuł licencjacki w dziedzinie bibliotekarstwa. Kształciła się też w kierunku pedagogicznym.

48-letnia dziś kobieta cieszy się poukładanym życiem rodzinnym. W przyszłym roku będzie obchodzić okrągłą, 20. rocznicę ślubu z poznanym w czasie studiów Nathanem Kutcherem, obecnie funkcjonariuszem policji. Z kolei Henn poświęciła się nauczaniu dzieci, od wielu lat pracując w szkole podstawowej Shaffer Elementary School w Atwater w Kalifornii.

Amerykanka wciąż bardzo miło wspomina doświadczenia z udziału w "Obcym 2", do dziś ciesząc się stałym kontaktem z Sigourney Weaver, której w ubiegłym roku publicznie złożyła życzenia z okazji Dnia Matki. Pomimo świadomego wycofania się z występów przed kamerami, w 2020 r. Carrie gościnnie użyczyła głosu jednej z postaci miniserialu animowanego "Thunder Island".

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.