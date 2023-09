Była partnerka Tymona Tymańskiego zalana łzami mówi, co spotkało jej syna: "Nauczycielka powiedziała, że zostanie zabrany do psychiatryka"

PATRZĘiNIEWIE... 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Z perspektywy nauczyciela to wygląda inaczej, ma pod sobą 20-25 dzieci w klasie, niech choć któremuś jednemu podczas takiego ataku coś się stanie, to on/ona odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Owszem jedyne czego brakuje to przestrzeni dla dzieci z trudnościami. Powinny mieć osobę towarzyszącą i przestrzeń do wyciszenia. A my nawet nie mamy pełnej obsady nauczycielskiej. Pytanie też czy dziecko chodzi na terapię i nauczyciel ma narzędzia do tego żeby wiedzie jak działa. Bo każde dziecko ma różne wycisza że i triggery. U koleżanki w pracy dziewczynka 7 letnia podczas religii wpadła w swój trans bo nie podobała jej się piosenka i nożyczkami rozcięła koleżance skórę wraz z mięśniem między kciukiem, a palcami. Kto chciałby odebrać dziecko w takim stanie? Kto chciałby później za coś takiego się tłumaczyć? Nikt nie widzi z czym się mierzą nauczyciele w tych czasach. Ma być tolerancja - oczywiście tylko dla dzieci. Jasne trzeba normalizować takie sytuacje, dużo rozmawiać, wyjaśniać skąd takie rozładowania.. ja pracowałam w prywatnej placówce to mogłam sobie na to pozwolić z klasą która miała 11 dzieci. A w państwowce? Podstawa programowa Cię goni nie masz ani czasu ani perspektywy na pomoc dzieciom. U mojej trenerki córki w klasie 8letnia dziewczynka terroryzuje klasę, wypisuje smsy do innych z okropieństwami i ublizeniami, tłucze grozi smiercią i co? Pani pedagog i psycholog zamiatają sprawę pod dywan mówiąc do siebie "a mówiłam Ci, że będą z nią problemy", a rodzice twierdzą, że jest prowokowana. Psychologowie, pedagodzy często chyba są wygodni i ślepi. Brakuje świadomości, wsparcia i szkoleń oraz przestrzeni w szkołach.