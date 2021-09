Była szefowa "Wiadomości" ATAKUJE Mariannę Schreiber: "OŚMIESZA SWOJEGO MĘŻA! Jest godna pogardy..."

annn 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Mi sie najbardziej nie podoba że odebrano szanse na modeling jakiejś dziewczynie bez znajomosci, a wzieli tą 34-letnią tandetną Marianne bo jest żoną ministra PIS. Poza tym gdzie ona sie pcha? Jakbym chciała zareklamować cokolwiek to na pewno nie zaprosiłabym homofobki, która bezprawnie wrzuciła zdjęcie dziecka do internetu i chciała ją wyrzucić z miasta. Jej tłumaczenia to bełkot i kłamstwa. Do tego z daleka widać cwaniara i manipulantka z ogromnym parciem na szkło, która by szła do celu po trupach!!