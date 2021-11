Była żona Kamila Durczoka o śmierci dziennikarza: "HIPOKRYZJĄ byłoby twierdzenie, że BĘDZIE MI GO BRAKOWAŁO"

Gocha 25 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Piszą o nim że taki inteligenty a taka panne na koniec sobie wziął. Inteligentny facet z taką lala? Jego zachowanie wobec żony, podwładnych doskonale pokazuje jakie miał podejście do kobiet, ogólnie do ludzi. 'Do celu po trupach' a to czy kogoś depcze czy nie to już szczegół. Może i miał super osiągnięcia jako dziennikarz ale co z tego jak osoba mu najbliższa która go wspierała mimo wszystko po jego śmierci mówi że nie będzie jej go brakowalo. Facet wygrał dużo, przegrał wszystko.