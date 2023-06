Byli dziećmi, gdy powiedziała im, że mają RÓŻNYCH OJCÓW. Syn Kory wspomina, jak dowiedział się o sekrecie matki

Życie prywatne Kory było równie wielobarwne, co jej artystyczna twórczość. Artystka trwała jeszcze w małżeństwie z Markiem Jackowskim , ojcem Mateusza Jackowskiego , gdy urodziła syna Kamila Sipowicza (jej kolejnego męża), Szymona . Sipowicz w tamtym okresie uznawany był za przyjaciela domu Jackowskich. Dzieciom oszczędzono początkowo trudnej prawdy o skomplikowanej naturze związku swoich rodziców. Dopiero pewnego dnia, gdy chłopcy byli już trochę starsi, Kora odbyła z nimi poważną rozmowę, podczas której wyjaśniła, że choć mają jedną mamę, to ojcem już nie muszą się dzielić.

Mateusz Jackowski o sekrecie Kory

Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia. Mój brat jest moim bratem, niezależnie od tego, kto jest jego ojcem. Znam go od zawsze, a moja mama jest jego mamą, to wystarczy . Nie pamiętam, kiedy dokładnie się dowiedziałem, że Szymon jest synem Kamila. Miałem wtedy chyba 10 lat. I szczerze mówiąc, zawsze dziwiłem się, że prawda tak późno wyszła na jaw , bo kiedy patrzy się na Szymona, to od razu rzuca się w oczy, że jest podobny do Kamila.

Wczesna niezależność syna Kory

Ostatecznie małżeństwo Kory i Jackowskiego nie przetrwało próby czasu. Artystka przeprowadziła się z Sipowiczem i nastoletnim Szymonem do Warszawy, podczas gdy wtedy jeszcze 16-letni Mateusz kontynuował naukę w Krakowie. Z perspektywy czasu mężczyzna ocenia, że odrobinę zbyt wcześnie rodzice puścili go w samopas. Dopiero po latach udało mu się odbudować bliską relację z mamą.

Myślę, że to się wydarzyło trochę za wcześnie. Jeśli w wieku 16 lat można robić, co się chce, to raczej wybierze się zabawę, a nie naukę. W tym okresie życia nie ma się jeszcze dojrzałej osobowości, dużo się eksperymentuje. (...) Przede wszystkim było dużo dobrej zabawy. Miałem wolne mieszkanie, trochę pieniędzy od rodziców, więc korzystałem z wolności. (…) W 1994 roku przeprowadziłem się do Warszawy i wtedy ożywiły się moje kontakty z mamą. Mieszkaliśmy osobno, ale zawsze mogłem przyjść do niej do domu, zjeść obiad czy też po prostu z nią pobyć.