Byliśmy na otwarciu nowego sklepu HalfPrice by CCC. Rzeczy od projektantów tańsze o połowę!

Na całym świecie koncept off-price staje się coraz bardziej popularny. Opiera się on na kupowaniu przez sklep towarów po cenach niższych niż hurtowe, a potem obniżaniu ich w sprzedaży. Na taką strategię zdecydowała się znana wszystkim Polakom marka CCC, która uruchomiła sieć sklepów o nazwie HalfPrice. W maju zadebiutowało pierwsze pięć salonów, m.in. we wrocławskim centrum handlowym Wroclavia, szczecińskiej Galaxy oraz Galerii Północnej w Warszawie. Kolejnym punktem na mapie stolicy okazały się Domy Towarowe Wars Sawa Junior – to właśnie tam widnieje ogromny szyld, który już z samej nazwy zachęca do tego, by znaleźć się w środku. A rzeczy jest naprawdę sporo, o czym przekonały się gwiazdy będące na otwarciu.

Celebryci na tropie modowych perełek

Jeszcze do niedawna pandemia mocno ograniczała życie towarzyskie osób z show biznesu. Dziś za sprawą poluzowania obostrzeń śmietanka towarzyska znów może gościć na ściankach. Na otwarcie nowego sklepu HalfPrice przybyły takie aktorki jak Ada Fijał, Katarzyna Zielińska czy Katarzyna Warnke. Pojawili się także Klaudia El Dursi, Jakob Kosel i Zosia Ślotała. Nie mogło zabraknąć również Michała Piróga i Mai Sablewskiej, którzy o stylizacji i wizerunku wiedzą niejedno.

– Widząc okazje cenowe zawsze stawiam na ponadczasowość, czyli rzeczy, które będą służyły mi przez co najmniej kilka sezonów. Kupuję ubrania w swoim stylu, a trendy pomagają mi odświeżyć szafę raz na jakiś czas. Muszą tylko zgadzać się z moją estetyką. Mam słabość do rzeczy w kolorach klasycznych. Chociaż dziś kupiłam top w kolorze mięty, która tak się składa, jest jednym z najmodniejszych odcieni tego lata. Podobnie jak biel, beże czy barwy biszkoptowe albo czekoladowe. Cieszę się, że tutaj mamy tak ogromny wybór. Choć często kupuję ubrania online, bardzo cenię tradycyjną formę robienia zakupów. Szukanie nowych rzeczy i możliwość dotknięcia materiałów dobrych gatunkowo sprawia mi ogromną przyjemność – mówi Maja Sablewska.

Naszej uwadze nie umknęło także pojawienie się Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion, która oczarowała wszystkich neonowym zestawem w postaci soczyście zielonej sukienki, mocno różowej marynarki i żółtej torebki. Dla odmiany Jessica Mercedes Kirschner ubrana była w białą koszulę i spodnie w truskawkowo-bordową szachownicę – co ciekawe, dolna część outfitu niemal idealnie wpasowała się w logotyp sklepowej marki widocznej na ściance. Przypadek…?

Od strefy fashion po zabawki i dodatki wnętrzarskie

Dwupiętrowy sklep zachwyca nie tylko markowym towarem, ale i powierzchnią. Przestronne alejki oraz półki pełne stylowych ubrań i dodatków jednoznacznie świadczą o estetyce tego miejsca. W części z obuwiem można poczuć się niczym w garderobie fashionistki. Tak zaaranżowana przestrzeń daje szansę poznania sklepu nieco bliżej – tu mamy pełną dyskrecję i komfort. Co więcej, mamy do dyspozycji kilka na bieżąco dezynfekowanych przymierzalni i aż pięć stanowisk kasowych, które wyposażono w przegrody pleksi. Niewątpliwie to duży ukłon w stronę tych, który tak bardzo tęsknili za stacjonarnymi zakupami.

– Wybór marek jest tak ogromny, że każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Moją uwagę przykuła ściana pełna sukienek we wszelkich możliwych kolorach – od czerwieni, żółci i pomarańczy po różne odcienie niebieskiego. To przykłady barw najczęściej pożądanych w okresie letnim. Zwróciłam także uwagę na linię okularów przeciwsłonecznych, a nawet upolowałam dla siebie jedną parę – wyznaje Zosia Ślotała.

Wysokiej jakości tkaniny, torby boho, kwiatowe printy i szalone cekiny – sklep HalfPrice jak żaden inny pozwala nam eksperymentować z trendami. Fani klasyki natomiast znajdą tu dla siebie koszulki polo w stylu preppy, a także bogatą kolekcję denimowych spodni. Pamiętajmy – to nie tylko moda dla kobiet, dla również męska i dziecięca. Na każdą porę roku i niejedno ważne wydarzenie.

Co jeszcze znajdziemy w tym salonie? Choćby rzeczy dla dzieci – od zabawek po słodkie maskotki. I nie tylko – do zakupów zachęcają też naturalne kosmetyki, a nawet porcelanowe dodatki wnętrzarskie. Wśród nich m.in. doniczki i wazony inspirowane modnym stylem lat 70. albo kuchenne ozdoby w kolorze błękitu, beżu, limonki i butelkowej zieleni. Jeżeli marzy nam się nowy wystrój mieszkania w barwach ziemi, tu mamy całą paletę możliwości.

– Szeroki asortyment sklepu sprawia, że możemy tu znaleźć nie tylko ubrania, kostiumy kąpielowe lub akcesoria plażowe, ale także zabawki dla dzieci, kosmetyki, a nawet dodatki wnętrzarskie. Sklepy, które oferują tak wiele, cieszą się wielkim powodzeniem. Przede wszystkim dlatego, że my jako klienci, lubimy wejść do jednej przestrzeni i znaleźć wszystko, czego szukamy na daną okazję – podkreśla Katarzyna Warnke.

Ubrania i dodatki od światowych marek modowych

Nie ma co zaprzeczać. Każda z nas choć raz w życiu marzyła o oryginalnej torebce czy sukience od znanego projektanta. W HalfPrice znajdziemy zarówno unikalne, jak i różnorodne produkty od światowych marek modowych. Nie brakuje tu zarówno stylowych okularów słonecznych, kostiumów kąpielowych, jak i obuwia sygnowanego znanym logo.

– Cieszę się, że powstają tego typu miejsca. Dla wielu osób liczy się bowiem nie tylko styl, ale również cena danego produktu. Jeżeli możemy upolować coś taniej, dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z okazji? Osobiście uwielbiam modę i zawsze staram się być blisko niej. Premiera sklepu HalfPrice ucieszyła mnie podwójnie. Po pierwsze, mamy tu markowe perełki wysokiej jakości. Po drugie, dlatego że w końcu wracają wydarzenia związane z modą. Jak wiadomo, długo na nie czekaliśmy – wyznaje Ada Fijał.

Jak sądzicie, czy nowy koncept off-price przypadnie do gustu miłośnikom mody? Wiemy, że kilka celebrytek nie wyszło z HalfPrice'a z pustymi rękoma. Nic dziwnego, skoro rzeczy od projektantów można tu upolować za pół ceny. My kupujemy ten look!

