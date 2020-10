Były doradca prezydenta ostro o "darmowej pomocy" Kingi Dudy: "TO BZDURA!"

adbbgbg 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

sędziowie pokoju to chory pomysł, żaden prawnik, nawet najgorszy w życiu nie poprze takiego pomysłu, ciekawe co ona ma w głowie żeby to popierać, już widzę jak myśliwy bez wykształcenia będzie decydował czy ten co znęcał się nad zwierzętami zasługuje na karę, albo ksiądz będzie orzekał w sprawie o gwałt, to chore co pis chce zrobić wprowadzając tychże sędziów pokoju, to będzie totalny totalitaryzm, skończy się to samosądami sąsiedzkimi i powstanie chaos