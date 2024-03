Były kamerdyner księżnej Diany ujawnia, GDZIE JEST Kate Middleton! (WIDEO)

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Na Wielkanoc będzie musiała się pokazać. Pójdzie na mszę do kościoła albo pojedzie z mężem autem z wizytą do króla na śniadanie. Gdyby np akurat się przeziębiła albo dostała biegunki i nie pokazała się w Wielkanoc to ludzie chyba by oszaleli z teoriami spiskowymi.