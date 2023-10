Były mąż Anny Rusowicz odpowiada na jej oskarżenia o PRZEMOC PSYCHICZNĄ!

Anna Rusowicz oskarżyła byłego męża o przemoc psychiczną

Prowadząca rozmowę Magdalena Kuszewska wyjaśniła czytelnikom "Zwierciadła", że gaslighting to przemoc psychiczna polegająca na "manipulowaniu drugą osobą w taki sposób, że z czasem przestaje ona ufać swoim osądom", staje się zdezorientowana i traci zaufanie do swojej pamięci. Rusowicz w wywiadzie wprost przyznała, że będąc żoną Huberta Gasiula, doświadczyła z jego strony gaslightingu. Rozwijając myśl, zasugerowała również, iż przez rzekomą manipulację czuła się, jakby grała w przerażającym spektaklu.

Były mąż Anny Rusowicz odpowiada na oskarżenia o stosowanie wobec niej przemocy psychicznej

Były mąż Any Rusowicz zdążył już odnieść się do słów, które padły w najnowszym wywiadzie wokalistki. W rozmowie z Plotkiem Hubert Gasiul zaprzeczył oskarżeniom wokalistki, jakoby miał stosować wobec niej przemoc psychiczną. Perkusista zaznaczył, że zazwyczaj nie wypowiada się na tematy związane z życiem prywatnym i chciałby, by jak najdłużej tak pozostało. W rozmowie z serwisem stwierdził również, iż nie będzie komentował słów Rusowicz ani odpowiadał jej tym samym. Jak zaznaczył, wszystko to z uwagi na dobro ich wspólnego syna, Tytusa.