Były mąż Maryli Rodowicz "przyłapany" z młodą partnerką. Andrzej Dużyński czule żegnał tajemniczą brunetkę u progu Porsche (ZDJĘCIA)

wodnik 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie martcie się o Dużyńskiego, widać, że nie da sie oskubać, to raczej on teraz złapał trzeci oddech, przeżywa trzecią młodość i to w zupełnie dobrym stylu. Ja go popieram, nie robi z siebie pajaca, jak wielu (Vega, Rutkowski, Sipowicz, itp), nie nosi kolczyków, nie ma tatuaży, dba o formę i wizerunek, a że z Rodowicz nie mógł wytrzymać, to chyba jest zrozumiała, kto by z nią wytrzymał? Jasiński jest z nią na "pani i pan", musiała mu aż tak zbrzydnąć, a Olbrychski woli o niej nie pamietać.