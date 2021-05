Były mąż Moniki Zamachowskiej jest gwiazdą... PRAWICOWEJ TELEWIZJI: "Spełnia się jako dziennikarz"

Wygląda zresztą na to, że ich relacji raczej nie da się już uratować. Podczas gdy Zbigniew Zamachowski układa sobie już podobno życie u boku nowej partnerki, dziennikarka udzieliła kilku wywiadów na temat ich relacji i powróciła, na razie nieformalnie, do poprzedniego nazwiska. Wcześniej, jeszcze jako Monika Richardson , odnosiła w końcu spore sukcesy i prężnie robiła karierę w telewizji.

Monika zdaje się mieć dużo dobrych wspomnień związanych z nazwiskiem pierwszego męża, u którego boku wiernie trwała jeszcze w latach 90. Sam Will Richardson też nie żywi urazy do byłej żony i wielokrotnie życzył jej w mediach wszystkiego dobrego. Niedawno stwierdził nawet, że jeśli Monia chce wrócić do jego nazwiska, to nie ma nic przeciwko temu. Jak widać, miała jego słowa z tyłu głowy, bo dziś prowadzi szkolenia właśnie pod nazwiskiem Richardson.