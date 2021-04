Były mąż oskarża Annę Skurę: "Melody mamę MIEWA". Mamy ODPOWIEDŹ blogerki!

Omg 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Generalnie nie bardzo wiem co to za ludzie ale facet zaczyna prac brudy. Jak kobieta zostaje z dzieckiem po rozwodzie a tatuś się zjawia albo i nie co dwa tygodnie to jest ok ale jak potrzeba się trochę więcej zaopiekować to problem. Jeśli ona faktycznie nie zajmuje się córką to niech on idzie do sądu po prawną opiekę, wystąpi o alimenty i z gara bo to nic nie da że ją na insta obsmaruje.