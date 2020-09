Były menedżer oskarża Roberta Lewandowskiego o MALWERSACJE FINANSOWE!

magda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiadomo, że im ma się więcej kasy tym się bardziej kombinuje, żeby nie dzielić się z fiskusem tylko trzeba to robić z głową... Szkoda Roberta, bo jak widać wszyscy próbują na nim zarobić... :( Co do oskarżeń Kucharskiego to coś musi być na rzeczy skoro doniósł na byłego podopiecznego do US... Ps.Też bym chciała dostać bezzwrotną pożyczkę na 10 mln jak Anka- "wszystko mam dzięki sobie" Coś czuję że gdyby nie głupia, pazerna żonka Roberta nie byłoby całej sprawy...