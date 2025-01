Były narzeczony Julii Żugaj wspomina ich nagłe rozstanie: "To był bardzo trudny czas"

Eks Julii Żugaj zabrał głos. Wspomina ich rozstanie

Teraz do internetowej przestrzeni powrócił wspominany już wyżej narzeczony Julii, z którym aspirująca celebrytka była związana przez pięć lat. W najnowszym filmie youtuber wytłumaczył, dlaczego jakiś czas temu zdecydował się zakończyć swoją karierę w sieci. Przy okazji wyznał, że obecnie jest singlem i wymownie nawiązał do zdarzeń z ubiegłego roku, mając prawdopodobnie na myśli zamieszanie wokół jego rozstania z Julią.

Nie mam tutaj żadnych przebojów do opowiedzenia, szczerze mówiąc. Wszyscy wiecie, że z Julią rozstaliśmy się w zeszłym roku. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zregenerować, bo nie będę ukrywał, że to był bardzo trudny czas, te ostatnie kilka miesięcy. Końcówka 2024 r. dała mi potężnie w kość.

Finalnie, jeżeli chodzi o moje kwestie sercowe, to zostawiam to na bok. Nic mnie za bardzo w tej chwili nie interesuje, nic nie będę szukał. Chciałbym się skupić wreszcie po raz pierwszy od wielu lat już w 100 proc. na sobie i na swoich działaniach, no i zobaczyć, jak mi to pójdzie. A jak mi nie pójdzie, no to będę myślał, nie wiem, nie mam pojęcia - mówi.