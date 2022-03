Były partner Selmy Blair znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie! "JESTEŚ BEZUŻYTECZNĄ KALEKĄ"

Powodem do zmartwień dla Blair był jej były partner Ronald Carlson , który, jak dowiedział się portal People, zaatakował aktorkę 22 lutego , gdy ta przebywała w swoim domu. W dokumentach uzyskanych przez zagraniczny portal czytamy o okolicznościach prowadzących do nagłego wybuchu złości.

Selma wspomina, że Carlson przyjechał do jej miejsca zamieszkania, aby zwrócić klucze i telewizor, po czym zaczął zachowywać się agresywnie. Mężczyzna miał nazwać aktorkę "bezużyteczną kaleką" i przykryć ją własnym ciałem, gdy leżała na kanapie. Potem miał ją dusić i potrząsać jej głową. W obronie 49-latka wsadziła palce w oczy Carlsona i próbowała zawołać swoją pokojówkę, jednak mężczyzna miał zasłonić jej usta dłonią, dociskając jeszcze do kanapy, by uniemożliwić oddychanie. Aktorka twierdzi, że mężczyzna doprowadził ją do utraty świadomości, po czym uderzył ją w bok głowy, co wywołało krwotok z nosa.