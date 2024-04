Były reprezentant Polski przez lata ZDRADZAŁ żonę? Kobieta zwróciła się do rzekomej kochanki męża. "Do zobaczenia w sądzie"

Elza 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No niestety faceci są okropni, brzydzą mnie ci zajęci wypisujący gdy żonki nie ma w domu, a widac ich na mieście idą grzecznie jak przykładna szczęśliwa rodzinka.Tylko ja nie jestem takimi zainteresowana, bo mam zasadę, że nie rozbijam rodzin, związków. Kiedyś wypisywał do mnie były, który z resztą już miał żonę i dziecko, wszędzie go ostatecznie poblokowalam, ale jego żona oczywiście znalazła co on wpisuje i na jej miejscu kopnęłabym go w cztery litery typowy toxic , miałam czyste sumienie bo za żadne skarby świata nie chciałabym do niego wrócić, choćby było ostatnim facetem na ziemi, z resztą mu to odpisałam, lecz jego kobieta miała pretensje do kogo? Do mnie, że jaka to jestem zła , że do mnie pisze, że to ja kocha i świata poza nią nie widzi a ja wredna niszczę ich związek. 🙉