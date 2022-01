Cała we łzach Adele błaga fanów o WYBACZENIE: "Zniszczono nas. Jest mi potwornie WSTYD"

XXX 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Powiem szczerze tak co o Adele sadze. Kiedys ta dziewczyne uwielbialam i bylam zakochana w jej glosie. Swego czasu byla moja idolka. Lubilam inspirowac sie jej fryzura stylem i ubiorem. Jej pierwsze 3 plyty mam do dzis a w czasach kiedy byla moja idolka non stop je maltretowalam. Dzisiaj... Widac ze cos z nia nie tak. Od rozstania sie zmienila na gorsze. Rozdrobnila sie. Widac ze i fizycznie i psychicznie to nie jest ta sama ciepla, dobra, pocieszna Adele co kiedys. Jakby schudla i po schudnienciu non stop uderzyla jej sodowka do glowy. Mam takie wrazenie jakby Ona bila sie z Bey o tytul Królowej Divy. Cos z Adele jest nie tak. Jej najnowszy album niestety nie podoba mi sie. Ani jej singiel Easy on Me... Jakby Hello 2.0. Ze smutkiem to powiem ale nie rozumiem i nie lubie Adele. Stala sie taka inna, zimna, oschla. Dziwna.