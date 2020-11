Camila Cabello i Shawn Mendes próbują zażegnać kryzys na beznamiętnej przejażdżce rowerowej (ZDJĘCIA)

Nie ma wątpliwości co do tego, że Camila Cabello i Shawn Mendes są obecnie jednymi z najbardziej rozchwytywanych artystów młodego pokolenia. Piosenki obojga są odtwarzane w sieci po setki milionów razy, a zachodnie tabloidy przeganiają się w plotkach na temat sekretów ich rzekomo namiętnego romansu. Należy przy tym jednak pamiętać, że nie wszystko złoto, co się świeci...