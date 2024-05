Camila Cabello zdradza, kiedy oraz z kim straciła dziewictwo. Chcieliście to wiedzieć?

Camila Cabello może pochwalić się wieloma sukcesami muzycznymi. Największą popularność zdobyła jako członkini żeńskiego zespołu Fifth Harmony, który powstał w programie "The X Factor USA". Ostatecznie jednak artystka odeszła z ekipy. Jak się później okazało, jej decyzja była podyktowana zachowaniem ludzi, którzy traktowali ją i jej koleżanki jak obiekty seksualne. Od tego czasu Cabello kontynuuje karierę solową.

Camila Cabello zdradza, kiedy przeżyła swój pierwszy raz

Camila Cabello bez wątpienia zalicza się do celebrytów, którzy nie mają problemu z poruszaniem trudnych tematów. Ostatnio 27-latka gościła w podcaście " Armchair Expert " prowadzonym przez Daxa Sheparda. W pewnym momencie dyskusja zeszła na tematy dotyczące życia uczuciowego. Artystka postanowiła wrócić wspomnieniami do swojego pierwszego poważnego związku. Przypomnijmy, pierwszym partnerem piosenkarki był starszy od niej o prawie 10 lat Matthew Hussey .

Był wspaniałą osobą. To był wręcz idealny pierwszy związek. Naprawdę poszerzyłam mój świat, ponieważ on nie należał do mojej branży - zdradziła.