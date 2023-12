Cardi B rozstała się z mężem. Miał ZDRADZIĆ ją z inną raperką: "Nie wiedziałam, jak to powiedzieć światu"

W 2017 roku Cardi B i Offset wzięli potajemny ślub . Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. Spekulacje o ich rozstaniu pojawiły się w ubiegłym tygodniu, kiedy to przestali się obserwować na Instagramie. Zanim do tego doszło, w mediach krążyły plotki o romansie muzyka. Podobno Offset zdradził żonę z raperką Chrisean Rock . Wszystko zaczęło się od wpisu na Twitterze, w którym partner Chrisean zarzucił jej romans z mężem Cardi.

Choć muzyk wyparł się zdrady, to nie udało mu się uchronić jego związku przed rozpadem. Jak podaje portal "Page Six", raperka potwierdziła wszelkie spekulacje organizując transmisję na Instagramie, w której wyznała, że ona i Offset nie są już parą . Artystka określiła się mianem singielki i zapowiedziała, że czeka na nowy rok, który pozwoli jej zacząć od nowa.

Cardi B rozstała się z mężem. Podobno Offset zdradził ją z inną raperką

Rozstaliśmy się. Po prostu nie wiedziałam, jak to powiedzieć światu. [...] Chcę rozpocząć 2024 rok z otwartością. Jestem ciekawa nowego etapu życia, nowego początku. Jestem podekscytowana - powiedziała na Instagramie.

Cardi B odniosła się także do pogłosek o romansie jej męża. Raperka nie zaprzeczyła, ani nie potwierdziła plotek. Wyznała, że jej to już nie interesuje, ponieważ doszło do rozstania.