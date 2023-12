Caroline Derpienski ATAKUJE Szymona Majewskiego za satyryczną audycję w radiu: "Ty jesteś jakiś chory! Lecz się!". Zapowiedziała POZEW (FOTO)

Aaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ta cała Karolina to jest jakiś cyrk i w głowie się nie mieści jak ktoś taki może być popularny, mieć jakichś "fanów" i rąbać jeszcze na tym kasę. Ale, nie wierzę że to pisze, ona ma tutaj akurat RACJĘ. Ta obecna audycja Majewskiego, leci to to chwilę przed 8 rano na Zetce i to jest po prostu tak żenujące, że aż trudno uwierzyć, że on może coś takiego robić i to jeszcze firmować nazwiskiem. Ciary żenady od karku aż do pięt, ani to śmieszne, ani zabawne, ani mądre, najtańsze popłuczyny po niegdysiejszych "rozmowach w tłoku".