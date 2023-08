Caroline Derpienski bez litości UDERZA w Anetę Glam: "Kupujesz sobie SZTUCZNE BIMBAŁY za pieniądze dziadka!"

Takich jaj na polskim podwórku to dawno akurat nie było. Na przestrzeni ostatni kilku lat wyhodowaliśmy sobie jako społeczeństwo gwiazdki pokroju Królowych Życia, Żon Miami, czy choćby takiej Caroline Derpienski, to i przyszło w końcu zebrać tego plony. Najwięcej zamieszania w tej zacnej kategorii sław robi ostatnio rzecz jasna Derpienski, która sukcesywnie odhacza kolejne pozycje z listy osób, z którymi mogłaby rozkręcić dramę. Teraz traf padł akurat na Anetę Glam z wcześniej wspomnianych Żon Miami. Panie już od jakiegoś czasu skakały sobie do gardeł. Niedawno Glam podzieliła się w sieci artykułem, który miał niejako udowadniać, że Derpienski nie jest choćby w połowie tak majętna, jak to chętnie opowiada w licznych wywiadach. Takiej zniewagi Derpienski nie zamierzała puścić płazem.