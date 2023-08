Caroline Derpienski boi się, że jej kariera w USA zostanie zweryfikowana? Mówi, co myśli o Janoszek (WIDEO)

Caroline Derpienski coraz śmielej rozpycha się łokciami w polskim show-biznesie. Samozwańcza celebrytka z Miami chętnie pojawia się na warszawskich eventach, przekonując wszystkich, że nie kupiła followersów, a w Stanach osiągnęła wiele sukcesów. Mimo to wielu internautów nie wierzy jej na słowo i "życzy" jej, by jej kariera została tak samo sprawdzona, jak niedawno zrobił to w swoim głośnym materiale Krzysztof Stanowski z Natalią Janoszek.