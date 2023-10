Caroline Derpienski broni swojej kolekcji i uderza w Anetę Glam: "Sama się wyjaśniła". Pokazała PARAGONY (ZDJĘCIA)

Spór na linii Caroline Derpienski - Aneta Glam trwa w najlepsze. Przypomnijmy, mieszkające na co dzień w Miami celebrytki już niejednokrotnie wymieniały "uprzejmości" za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio "żona Miami" po raz kolejny już uderzyła w ukochaną milionera w swojej instagramowej relacji. Tym razem Glam przyjrzała się kolekcji "by Caroline Derpienski", którą miłośniczka "dollarsów" kilka dni temu zaprezentowała podczas eventu w Warszawie. Aneta otwarcie posądziła Caroline o oszustwo - stwierdziła bowiem, że sygnowane nazwiskiem jej nemezis ciuszki w rzeczywistości wyprodukowano w Chinach i można je zakupić w jednym ze sklepów w Miami. Pokazała również dowody.

Caroline Derpienski odpowiada Anecie Glam. Tak skomentowała oskarżenia o oszustwo

Caroline Derpienski zdążyła już zareagować na instagramowe oskarżenia ze strony Anety Glam. W niedzielę celebrytka opublikowała na InstaStories serię wpisów dotyczących jej pierwszej kolekcji. Ukochana milionera zaprezentowała obserwatorom kulisy powstawania projektów, które kilka dni temu pokazała na wybiegu w Warszawie. Derpienski już na samym wstępie zaznaczyła, że sama sfinansowała swoją kolekcję, a projekty kreacji były jej pomysłem. Stwierdziła także, iż własnoręcznie stworzyła fatałaszki "by Caroline".

Wszystkie pióra są kupowane na sztuki i zostały przyszyte oraz klejone na klej do moich kreacji przeze mnie. Wszystkie spódnice oraz materiały użyte w mojej kolekcji są z bel materiałów. (...) Każdy projektant na świecie kupuje gotowy materiał z takich beli z fabryk. Następnie tworzy, jakie chce ubrania. Ja wybrałam kilka najlepszych fabryk z Miami ze względu na to, że miałam mało czasu, mogłam wszystkiego dotknąć przed zakupem, wybierałam najlepszą jakość oraz tak, jak mówiłam - kontynuowała.

Następnie Derpienski ze szczegółami opisała proces powstawania kreacji z jej kolekcji, wspominając na przykład, że prosiła o odkrojenie z beli fragmentu materiału o określonym rozmiarze, a następnie "myślała", co można z niego stworzyć. Caroline nie ukrywała także, że przy nieco trudniejszych czynnościach (jak np. wszycie suwaka) korzystała z pomocy krawcowych. W dalszej części relacji Derpienski opisała, jak zakupiła dwa rodzaje materiałów, a następnie "sama" stworzyła z nich spódnicę. Przyznała również, iż w jej kolekcji znalazły się dwa topy, które kupiła gotowe w sklepie.

Z racji tego, że miałam jeden dzień do wylotu do Polski, to stwierdziłam, że wolę pójść spać, niż szyć ostatnie dwa topy materiałowe z beli i zakupiłam dwa takie cuda - napisała.