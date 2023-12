Caroline Derpienski debiutuje w Miami jako PROJEKTANTKA MODY. W swoje pióra ubrała też DZIECKO! Fajne ciuszki? (ZDJĘCIA)

Jeszcze rok temu mało kto kojarzył Caroline Derpienski . Przynajmniej nad Wisłą. Dziś to jedna z najbardziej wziętych celebrytek w naszym kraju. Potwierdzeniem jej statusu może być chociażby udział w show Kuby Wojewódzkiego czy drama z Katarzyną Nosowską. Mimo intensywnych wycieczek do Warszawy, Caroline nie zapomina o Miami, gdzie ma spełniać swój amerykański sen.

Caroline Derpienski jako projektantka mody

To właśnie na Florydzie odbył się pokaz mody najnowszej kolekcji Caroline Derpienski. Wcześniej celebrytka zaprezentowała swoje dzieła w Warszawie. Jak zapewniała, sama była aktywnie zaangażowana w powstawanie kreacji z piórek i cekinów.

Walk, walk, fashion baby

Jak widać, Derpienski pozostaje wierna swoim gustom i estetyce. Na modelkach znów roiło się od piórek, cekinów i wszystkich kolorów tęczy. Nie zabrakło też efektownych nakryć głowy. Może niekoniecznie na spacer czy do pracy, ale na festiwal w Rio? Czemu nie.

Co ciekawe, jedna z modelek przeszła po wybiegu z małym dzieckiem na rękach. Maluch również był przyodziany w pierzastą kreację. Nie wiadomo jednak, czy to zapowiedź kolekcji dziecięcej, czy może tylko jednorazowa sytuacja. Niejedna gwiazda próbowała już podbić rynek mody. Najbliższe miesiące pokażą, czy Caroline bliżej do sióstr Olsen czy Jessiki Mercedes.