Caroline Derpienski epatuje ogromnym dekoltem (FOTO)

Chwalenie się wystawnym życiem w USA i karierą za oceanem wystarczyło, by Caroline Derpienski z przytupem wdarła się do rodzimego show-biznesu. Minął już niemal rok od czasu, gdy 23-latka zagościła na warszawskich salonach, na które przylatuje prosto z Miami. I choć czasem zdarza się, że zainteresowanie jej osobą nieco przygasa, to młoda celebrytka doskonale wie, jak o sobie przypomnieć.