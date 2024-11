Caroline Derpienski GRZMI, by Aneta Glam "skończyła ją NĘKAĆ". Jest odpowiedź: "Bidulka, nawet spokojnie nie dadzą jej powyłudzać pieniążków"

O Caroline Derpienski znów jest głośno. Powód? Rozstanie z polskim milionerem, Krzysztofem Porowskim. Celebrytka twierdzi, że jej "Dżak" zostawił ją "bez grosza", prawi, że nie ma co jeść i prosi ludzi o pieniądze. Co więcej, opowiada też, że całe jej luksusowe życie było jednym, wielkim kłamstwem. Nie wszyscy wierzą jednak w nagłą biedę Caroline. Niedawno głos zabrała jej "koleżanka" z Miami, Aneta Glam.

Tylko inne kłamstwa ciągle wymyśla, aby przyciągnąć uwagę, no i teraz jeszcze złotówki od Polaków. Ale żebyście się lepiej poczuli, ci, co uwierzyli, to jak też przez moment dałam się nabrać, wziąć na litość i nawet zaoferowałam pomoc po jej wiadomości do mnie. Natomiast po paru dniach, jak zobaczyłam, że już śmiga po imprezach, zrozumiałam, że to kolejna farsa.