Caroline Derpienski o dramie z Nosowską, trudnym dzieciństwie, Stanowskim i kupowaniu followersów (CAŁY WYWIAD)

Oni liczą, że my odpuścimy, ale my nie odpuścimy. To nie jest satyra, to zarobek komercyjny (...) To jest czysta i nieuczciwa konkurencja i ogromny zarobek bez mojej zgody. Pod drugim postem Katarzyny jest moje imię. Przyznała się prasie, przyznała się w komentarzach (...) Mamy dużo materiału, który wskazuje, że to jest stricte o mnie. Musimy zacząć walczyć z hejtem, bo ludzie na tym robią nieuczciwy hajs (...) 50 milionów złotych zaproponował mi prawnik. To jest bardzo dobre zagranie, bo w przeliczeniu to jest 10 milionów dolarów, a w Stanach to jest takie minimum. Zastanawiamy się czy nie przenieść tego do Stanów Zjednoczonych (...)