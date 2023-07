Caroline Derpienski odpowiada Karolinie Korwin Piotrowskiej: "Wrzuć na luz, bo skończy się G***IANYM EFEKTEM"

magda, 10 godz. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

ta kobieta to ,, nie ma takiego slowa by ja okreslic ale prowokacja to jej piorytet i przez to robi sie slawna w negatywnym znaczniu , ona nie ma lustra a tok myslenia idzie to poziom przedszkola ,sorry przedszkolaki ze was urazilam