Caroline Derpienski pokazała się w naturalnym wydaniu i BEZ SZTUCZNYCH RZĘS. "Pierwszy raz od 3 lat"

Caroline Derpienski wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Mieszkanka Miami kilka miesięcy temu szturmem wdarła się do polskiego show biznesu i ostatecznie zadomowiła się w nim na dobre. Ukochana milionera zdążyła już zostać projektantką, pokłócić się z paroma znanymi celebrytkami oraz zagrozić kilkoma pozwami. Przy tak napiętym harmonogramie wciąż znajdowała również czas na chadzanie po ściankach i dzielenie się opowieściami na temat bajkowego życia za oceanem. Czy to się komuś podoba, czy nie, losy Caroline wzbudzają spore zainteresowanie zarówno mediów, jak i internautów. Wkrótce celebrytce ma także przyjrzeć się Krzysztof Stanowski.

Caroline Derpienski bez sztucznych rzęs. Jak wygląda w naturalnym wydaniu?

Na tym zdjęciu jestem od razu po prysznicu, 0 makijażu, mokre włosy, 0 sztucznych rzęs. I powiem Wam szczerze, nie podoba mi się. Jestem obiektywna i mam prawo do swojego zdania i gustu. Nie zawsze to, co jest natural, jest lepsze, a naturze warto czasami pomóc. Jutro wracam do sztucznych rzęs, bo w nich czuję się dolarsowo - zapowiedziała.