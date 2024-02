Caroline Derpienski pokazuje "PRAWDZIWY" dzień w Miami. Dniówka na budowie za 20 dolarów i spodnie od Versace za 4800 złotych (WIDEO)

Przeczytaj i ... 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Oto zasada, którą powinniśmy kierować się przy wyborze jakiejkolwiek rozrywki: książek, muzyki, programów telewizyjnych czy filmów w kinie. Biblia mówi: „Ku temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu, nienawidzę wszystkiego, co grzeszne, nic takiego nigdy do mnie nie przylgnie” Ps 101,3 (BW). Kohelet 5:9. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zamożni prowadzą beztroskie życie, jednak „nawet w śmiechu może boleć serce”. Pamiętaj też, że: „Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną”. Kto lub co potrafi nam wobec tego wskazać, jak prowadzić wartościowe, sensowne życie ? Wiesz ? Wybór należy do Ciebie !