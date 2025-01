Caroline Derpienski prezentuje naturalne lico podczas treningu

Dlaczego raz na dwa tygodnie mam sie stresowac i czytac o niej?Kim ona jest ,żeby o niej pisano. Oszukała "fanów" i zrobiłą z faceta przemocowca. Doszło to do niego i jego dzieci i mysle ,że niezle sie jej oberwało za takie ploty. Chybaze to prawda i wtedy tez w sumie nie powinien do niej wraca po takim czyms. Taki związek przemocowy to nie przemoc. Ona nie wie co znaczy przemoc i spac z nozem pod poduszką. Chłop kilka razy krzyknął na nią, i powiedział prawde, ze ma sie słuchac bo wyląduje na ulicy, albo ze ma sie wziąć za sprzątanie schodów. Nie wiem juz czy on ma sprzątaczki i jak wygląda to wszystko, bo ona sama mieszka, a on sam.A jego mama z nim i mają tam opiekunkę. Karolina dostawała pieniądze i nie małe na swoje wydatki, więc jest jak córka u tatusia. Z tą przemocą on powinien ją wyrzucic i nie wraca do niej. No ale moze mu wygodnie tak? Gdzie bedzie drugiej takie szukał do towarzystwa, i młodej, i nie czującej obrzydzenia do osób starszych.Oszukała nas i tego nie da sie naprawic. Nawet teraz nie wiemy jaka jest prawda,jak cos powie to juz nikt nie wierzy.