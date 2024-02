Caroline Derpienski szykuje się na swój pokaz mody i chwali się zakupami od Versace za KILKANAŚCIE TYSIĘCY (ZDJĘCIA)

Czy to się komuś podoba, czy nie, Caroline Derpienski od kilku miesięcy nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnim czasie o mieszkającej w Miami celebrytce mówiło się głównie w kontekście głośnych materiałów Krzysztofa Stanowskiego . Założyciel Kanału Zero prześwietlił przeszłość partnera Caroline, Krzysztofa Porowskiego, a w "bonusowym" materiale posądził Derpienski o liczne kłamstwa. Wkrótce rozpoczęła się istna walka na oświadczenia. Caroline oskarżyła Stanowskiego o kontakty z mafią, a ten w odpowiedzi zasugerował, jakoby celebrytka napisała oświadczenie pod wpływem alkoholu.

Caroline Derpienski prezentuje kolekcję markowych dodatków. Za torebkę zapłaciła krocie

Choć celebrytka w minionych dniach z pewnością intensywnie przygotowywała się do nadchodzącego pokazu, znalazła również chwilę na spacer po mieście w asyście ochroniarzy. Wygląda na to, że miłośniczce "dolarsów" udało się także wyrwać na drobne zakupy. W poniedziałek Derpienski opublikowała na InstaStores serię nagrań wykonanych w hotelowym pokoju. Wówczas celebrytka zaprezentowała fanom swoje najnowsze modowe zdobycze, które w większości były dziełem marki Versace. Mieszanka Miami wraz z obserwatorami odpakowała m.in. klapki z logo słynnego domu mody, uwielbiane niegdyś przez celebrytki różowe buty na niebotycznych platformach, jak również długie kozaki.

Następnego dnia Derpienski zaprezentowała obserwatorom kolejną porcję markowych akcesoriów. Tym razem celebrytka pochwaliła się zdjęciem niepozornych kapci od Versace za nieco ponad 470 złotych - dbając o to, by metka była dobrze widoczna na fotografii.

Będę miała białą stylizację, nie ze swojej kolekcji, ale to szczegół. I do tego chciałabym dobrać moją nową torebkę od Versace z najnowszej kolekcji. Zobaczcie, jakie to jest cudo, coś pięknego - zachwycałą się torebką, po czym zaczęła dumać nad wyborem odpowiedniego paska.