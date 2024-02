Caroline Derpienski tłumaczy, po co jej aż PIĘCIU OCHRONIARZY: "Jak się jest osobą publiczną, to szaleńców nie brakuje"

Ja mam 5 ochroniarzy dostępnych 24 godziny dla mnie w Polsce ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ jak się jest osobą publiczną, to szaleńców nie brakuje. Nawet na lotnisku, kiedy musiałam być sama, jak leciałam z Miami, to po prostu jak stałam w kolejce zdać bagaż, laska mnie zaczęła macać po plecach. [...] - powiedziała na Instagramie.

Caroline Derpienski tłumaczy po co jej aż pięciu ochroniarzy

To nie jest kwestia tego, że ja chcę zaszpanować ochroną. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa, bo miałam już takie sytuacje w życiu, które były dość niebezpieczne. Zwłaszcza, że ja jestem mega kontrowersyjną osobą w Polsce, nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Non stop dostaję różne pogróżki w dm [przyp. red. prywatne wiadomości]. Naprawdę okropne zastraszanie mojej osoby, więc po prostu ja nie chcę żyć w psychozie, tylko ja odwiedzając was chcę się czuć psychicznie zrelaksowana i myśleć o tym, co mam do zrobienia, a nie martwić się i oglądać za siebie [...] - dodała.