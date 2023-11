Caroline Derpienski twierdzi, że Aneta Glam odcięła ze swojej kreacji metkę "made in China"! "SZAMBO się rozbulgotało" (FOTO)

Caroline Derpienski twierdzi, że Aneta Glam miała na sobie suknię z Chin. Zarzuciła jej oszustwo

Nie oglądam A., ale moi fani podsyłają mi smaczki. Wstawiła metkę od swojej sukienki, a na niej widzimy "made in China". Napadła na mnie, a sama na co dzień i "prestiżowe eventy", wielka milionerka, wspomaga z premedytacją chiński rynek, gdzie dzieci w koszmarnych warunkach szyją sukienki i inne ubrania - grzmi 23-latka, przekonując:

Ja nigdy z premedytacją nie zakupiłabym ani materiałów, ani ubrań szytych przez małe chińskie biedne rączki. Ona wiedziała, co kupuje. Ja kupując w Miami materiały do moich kreacji, zostałam poinformowana, że wszystko jest "made in USA" i nie napotkałam się na żadną metkę "made in China".