Caroline Derpienski w "NAGIEJ" sukience prezentuje drugą wersję okładki bułgarskiego "Glamour". Petarda? (FOTO)

Jestem wdzieczna Pudelkowi, za to, ze publikuje zdjecie z okladki, a potem przedstawia jak ta kobieta naprawde wyglada. Wspolczuje nastolatkom, ktore porownuja sie do tych wyretuszowanych zdjec. Nikt mnie nie przkona, ze retusz to to samo co makijaz. Majac wiedze, z jak wielkimi problemami psychicznymi boryka sie obecna mlodziez, uwazam, ze retusz powinien byc zakazany. Karolina tez retuszuje zdjecia na maxa, bo sie nie akceptuje taka jaka jest.. Ludzie, zrobmy cos z tym chorym trendem!