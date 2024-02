Caroline Derpienski WRACA do Polski po skandalu z Krzysztofem Stanowskim! Ogłosiła w sieci, że szuka pracowników

W miniony weekend Krzysztof Stanowski opublikował w serwisie YouTube wyczekiwany film o Caroline Derpienski. Ponad dwugodzinny materiał w rzeczywistości skupiał się jednak głównie na sylwetce partnera 21-latki, Krzysztofa Porowskiego i jego przeszłości. Sama Caroline została przedstawiona w całkiem dobrym świetle.... przynajmniej do czasu. Wkrótce w sieci pojawił się bowiem bonusowy materiał o mieszkance Miami, w którym założyciel Kanału Zero stwierdził, że "się zagalopował", a wszystko, co Derpienski mówi o sobie jest "jednym, wielkim stekiem kłamstw".